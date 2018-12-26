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وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس جهاز الاستخبارات يزورون موسكو يوم السبت

أردوغان: تركيا مزّقت قميص التبعية المفصّل من أجلها

أخبار العالم العربي

أردوغان: تركيا مزّقت قميص التبعية المفصّل من أجلها
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجلس الأمن الدولي خال من أي ممثل دائم للعالم الإسلامي، وهذا يعني أن هذه الهيئة لم تعط المسلمين حق تقرير مصيرهم والمشاركة في حل مشاكل الإنسانية.

وأضاف أن "النظام العالمي الجديد همّش العالم الإسلامي وأقصاه، وعدم تمثيل البلدان الإسلامية بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يعبر عن غياب العدل في هذا النظام".

وتابع: "لا تنتظروا ولا تبحثوا عن العدالة لا في مجلس الأمن الدولي، ولا في الأمم المتحدة، فلا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأشار إلى أن تركيا تمكنت خلال السنوات الـ16 الماضية من تمزيق "قميص التبعية للدول الأجنبية الذي أريد لها أن ترتديه".

وأضاف الرئيس التركي أن الجامعة التي تهتم بالمظهر الخارجي للطلاب كالحجاب واللباس واللحية، بدل الاهتمام بنموهم العلمي والفكري، لن تعود بالنفع للبلاد والأمة".

وأضاف الرئيس التركي أردوغان علينا إبداء الاهتمام بحماية البيانات التي ينتجها بلدنا، تماما كما نولي الأهمية لحماية حدودنا ..نملك اليوم 348 مركزا للبحث والتطوير ونعمل باستمرار من أجل زيادة هذا العدد".

المصدر: "الأناضول"

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