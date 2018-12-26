قطر ترسل سيارات عسكرية مصفحة إلى "مجموعة الخمس"

أرسلت قطر 24 سيارة عسكرية مصفحة إلى جمهورية مالي الإفريقية، في خطوة قالت إنها ستساعد دول منطقة الساحل الأفريقي على "محاربة الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن "طائرات عسكرية قطرية نقلت السيارات إلى مالي"، مضيفة أن الشحنة ستساعد على "مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن ليس في جمهورية مالي وحدها بل وفي دول الساحل الأفريقي المعروفة باسم مجموعة الخمس".

وشكلت دول مجموعة الخمس، وهي "مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا"، قوة مهمات عسكرية العام الماضي للقضاء على الجماعات المتشددة في تلك المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات، اتفقتا على تقديم نحو 150 مليون دولار لقوة الساحل التابعة لمجموعة الخمس.

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وتشهد منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا، إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو عام 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية مستعرة.

واتهمت الدول الـ4 السلطات القطرية بـ"دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران"، إلا أن قطر نفت قطعيا هذه الاتهامات، وأكدت أن هذه الإجراءات "غير مبررة" وتقوم على "مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: رويترز + وكالات