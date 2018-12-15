الاتحاد الأوروبي يتقدم بمبادرة لتسوية الأزمة الخليجية

أعلن وزير الخارجية الروماني، تيودور فيوريل ميليشكانو، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على عقد مؤتمر دولي في العام المقبل في إطار المساعي الرامية لتسوية الأزمة الخليجية.

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وقال ميليشكانو، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال أعمال منتدى الدوحة، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل "الشقاق الخليجي" الناجم عن الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وأشار ميليشكانو إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي ستتولى رومانيا رئاسته في النصف الأول من العام المقبل، سيركز في أجندته خلال هذه الفترة على قضايا أمن أوروبا والعلاقات مع الدول الأجنبية، بما في ذلك في ظل الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

ولاحقا، أوضح وزير الخارجية الروماني في حديث لوكالة "رويترز": "نفكر في فعالية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول عربية ونود أن نجري نقاشا مباشرا مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب ميليشكانو عن أمل بلاده في تنظيم هذا الاجتماع شهر أبريل المقبل، مبينا أن من المخطط أن ينعقد مبدئيا في بوخارست.

وتشهد منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت الدول الـ4 السلطات القطرية بـ"دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران"، لكن قطر نفت قطعيا هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات "غير مبررة" وتقوم على "مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: رويترز + تاس + وكالات