السيسي للمنطقة العسكرية الشمالية: "يا نأخذ حقنا يا بلاش"

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة الدولية، أو إخلائها.

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وأضاف الرئيس السيسي ردا على محافظ الإسكندرية الذي قال أن ديون الحديقة أصبحت 427 مليون جنيه:" المنطقة الشمالية العسكرية هي المسؤولة عن الموضوع، يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى وعاوز تقرير كل 15 يوم، يا نأخذ حقنا يا بلاش"، موجها بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

وقال محافظ الإسكندرية، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 2، بحضور الرئيس السيسي، إن حجم مديونية الحديقة الدولية بلغ 427 مليون جنيه، ودخلها يقدر بـ 500 ألف جنيه سنويا، ليقاطعه الرئيس متسائلا: "عندما يكون هناك 400 مليون مديونية، هذا يعني أنهم لم يدفعوا إيجاراتهم منذ عشرين سنة".

وتعد الحديقة الدولية أحد معالم الإسكندرية، وتقع على أول الطريق الزراعي بالقرب من المطار، ووفقا للرئيس المصري لم يدفع مستأجرو أرضها الإيجار المستحق عليهم للدولة منذ 20 عاما، حيث تعد هذه الأرض ملكا للدولة.

المصدر: RT