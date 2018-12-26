السيسي لـ"المرأة المصرية": "فكري قبل ما تجيبي الستة" (فيديو)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسر المصرية، وخاصة المرأة إلى أهمية تنظيم النسل، معلقا على إحدى السيدات التي قالت في أحد الأفلام التسجيلية إنها أنجبت 6 أطفال.

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وقال الرئيس المصري ردا على السيدة: "فكري قبل ما تيجيبي الستة هيناموا فين؟ نحن نحل مسألة، وأنت تحكي الحكاية كأن أنا أو الدولة مقصرين في حقك، لا والله، أنت من قصرتي في حق نفسك، أنت جالسة في غرفة، تجيبي 4، تنيميهم إزاي؟ تعلميهم إزاي؟ تصرفي عليهم إزاى؟".

المصدر: RT