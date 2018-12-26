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فيديو.. محافظ الإسكندرية ينجح في اختبار الرئيس السيسي على الهواء!

أخبار العالم العربي

فيديو.. محافظ الإسكندرية ينجح في اختبار الرئيس السيسي على الهواء!
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محافظ الإسكندرية
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سؤالا مفاجئا لمحافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، على غرار السؤال الذي وجهه إلى محافظ القاهرة حول دخل المحافظة.

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وقال الرئيس المصري للمحافظ: "قل لي على الهواء ما هو دخل محافظتك في الشهر"، فرد عليه المحافظ أن دخل المحافظة يقرب من 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية إضافة إلى 550 مليون من الموازنة العامة للدولة سنويا. 

ونجح المحافظ في الإجابة على سؤال الرئيس المصري، حيث سبق وسأل الرئيس السيسي محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، عن دخل المحافظة سنويا ولم يستطع الإجابة، والسيناريو يتكرر اليوم مع محافظ الإسكندرية، وذلك في افتتاح مشروع بشائر الخير2، بمحافظة الإسكندرية.
المصدر: يوتيوب

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