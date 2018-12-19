التنمية المحلية: محافظ القاهرة يباشر عمله ويجب الأخذ في الاعتبار عنصر المفاجأة

قال مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد قاسم، إن محافظ القاهرة، خالد عبد العال، الذي أحرجه الرئيس المصري يباشر عمله في ديوان المحافظة بشكل طبيعي وكالمعتاد.

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وأضاف قاسم، اليوم الأربعاء، في أول رد من الوزارة على الموقف المحرج الذي تعرض له محافظ القاهرة، حينما عجز عن الرد على أسئلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة الجبل الأصفر، أضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار عنصر المفاجأة في الأسئلة التي تعرض لها المحافظ.

وتابع متحدث وزارة التنمية المحلية: "يجب الأخذ في الاعتبار أن عنصر المفاجأة له دور، والحرص كل الحرص على الإجابة بناء على معلومات موثقة، والمحافظ له كل الاحترام والتقدير".

وكان اللواء خالد عبد العال، تعرض لموقف محرج أمام الرئيس السيسي، بعد عجزه عن الإجابة على بعض تساؤلات الرئيس المصري حول ما يجري في المحافظة.

المصدر: مصراوي