بالفيديو.. ثلاثة أسئلة بلا أجوبة.. محافظ القاهرة في موقف محرج أمام السيسي

تعرض محافظ القاھرة اللواء خالد عبد العال لموقف محرج أثناء حضور الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي افتتاح عدد من المشروعات في منطقة الجبل الأصفر.

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وسأل السیسي أمس السبت المحافظ ما إذا كان يعلم قیمة الأموال في صندوق العشوائیات الخاص بمحافظة القاھرة، وھل يعلم كم ھو دخل المحافظة، وكم عدد الكباري التي أنشئت في العاصمة خلال الأربع سنوات الماضیة، لكن المحافظ التزم الصمت ولم يتمكن من الإجابة على أي سؤال من الأسئلة الثلاثة.

وتدارك السيسي الموقف قائلا للمحافظ عبدالعال إنه لا يقصد إحراجه بحديثه، وإنما يتحدث بشكل عام، مشددا على ضرورة أن يعرف المسؤول كل التفاصیل التي تخص منصبه، وكل صغیرة وكبیرة تخص المیزانیة، حتى يستطیع اتخاذ القرار المناسب وتلبیة احتیاجات المواطنین.

المصدر: وكالات