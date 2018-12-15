السيسي: ربع المصريين وزنهم طبيعي والباقون يتميزون بوزن زائد وسمنة مفرطة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن 11 مليونا و700 ألف مواطن لديهم مشاكل صحية من بين 17 مليون مواطن شملهم مسح طبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية.

وصرح السيسي: "نحاول أن نبسط الشرح لتبلغ الرسالة.. أنا أمام هذه اللوحة.. وسأذكر أرقاما لا تنسى.. عندنا 700 ألف مصاب بفيروس سي، و11 مليونا بالأمراض غير السارية، من إجمالي 17 مليونا، يعنى عندهم مشكلات مختلفة، وقد تجتمع الأمراض فى إنسان واحد".

وتابع: "أنا قُلت إن هذه اللوحة يجب أن توضع أمامكم لأنها مؤشر قوي جدا..".

وأضاف 25% وزنهم طبيعي والباقي فوق الوزن أو عندهم سمنة أو سمنة مفرطة.. هذا من الممكن أن يتحول إلى أمراض تؤذي الناس.. وعبء على أجهزة الجسم، وهذه أرقام كبيرة وضخمة..".

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال افتتاح عدد من المشروعات في مجالات المياه والإسكان بالقليوبية والقاهرة وجنوب سيناء، منها محطة معالجة الصرف بالجبل الأصفر، ومشروع "المحروسة 1" بمدينة النهضة بحي السلام، أثناء عرض وزيرة الصحة لملخص ما توصلت إليه الدولة في المبادرة.

المصدر: مواقع مصرية + يوتيوب