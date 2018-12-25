مصر.. "الحرم الآمن" وسيلة القوات المصرية لتأمين الكنائس في رأس السنة

أجرى محافظ المنيا في صعيد مصر اللواء قاسم حسين جولة تفقدية على عدد من الكنائس بالمحافظة، للوقوف على مدى استعداد القوات لتأمينها وحمايتها مع قرب احتفالات رأس السنة.

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وشدد حسين على ضرورة اليقظة التامة والإخطار الفوري حال حدوث أي شيء، وضرورة تفعيل إجراءات "الحرم الآمن" والتأكد من عدم وجود أي دراجات نارية أو سيارات داخل هذا الحرم.

وأكد على ضرورة تفعيل نقاط الفرز المتقدمة على جميع دور العبادة المسيحية، وتوسيع دائرة الاشتباه في محيطها.

وتشدد مصر الإجراءات الأمنية بمحافظة المنيا بوجه خاص، لما شهدته من اعتداءات إرهابية طالت الأماكن العامة ودور العبادة.

المصدر: RT