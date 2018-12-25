 
مباشر

مصر.. "الحرم الآمن" وسيلة القوات المصرية لتأمين الكنائس في رأس السنة

أخبار العالم العربي

مصر..
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8po

أجرى محافظ المنيا في صعيد مصر اللواء قاسم حسين جولة تفقدية على عدد من الكنائس بالمحافظة، للوقوف على مدى استعداد القوات لتأمينها وحمايتها مع قرب احتفالات رأس السنة.

إقرأ المزيد
استنفار أمني في مصر وانتشار قوات "السرايا القتالية" في الشوارع

وشدد حسين على ضرورة اليقظة التامة والإخطار الفوري حال حدوث أي شيء، وضرورة تفعيل إجراءات "الحرم الآمن" والتأكد من عدم وجود أي دراجات نارية أو سيارات داخل هذا الحرم.

وأكد على ضرورة تفعيل نقاط الفرز المتقدمة على جميع دور العبادة المسيحية، وتوسيع دائرة الاشتباه في محيطها.

وتشدد مصر الإجراءات الأمنية بمحافظة المنيا بوجه خاص، لما شهدته من اعتداءات إرهابية طالت الأماكن العامة ودور العبادة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. ثوران بركان في إندونيسيا