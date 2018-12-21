استنفار أمني في مصر وانتشار قوات "السرايا القتالية" في الشوارع
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بدأت أجهزة الأمن المصرية في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة للحفاظ على الأمن أثناء الاحتفالات بالسنة الجديدة.
ووفقا لوزارة الداخلية المصرية، تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية.
وانتشرت قوات "السرايا القتالية" بأحدث العربات والأسلحة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية المصرية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.
المصدر: RT
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