رئيس مجلس النواب المصري: السادات كان عسكريا من الطراز الفريد

احتفى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، بالزعيم الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة حلول الذكرى المائة لميلاد الزعيم المصري الراحل.

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وألقى عبد العال كلمة في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، واصفا السادات بالرجل الذي "وهب حياته لخدمة الوطن، وتولى زمام المسؤولية في لحظة تاريخية شديدة المرارة والصعوبة على مصر والأمة العربية كلها، واستطاع بكل حنكة وحكمة أن يخلق من اليأس أملا وأن يحيل مرارة هزيمة الخامس من يونيو إلى نصر يزهو به كل مصري وعربي، وأعاد الحق المصري المغتصب واسترد كرامة المصريين وطهر أرض مصر الطاهرة من دنس الاحتلال".

وأضاف عبد العال: "أن السادات كان رجلا عسكريا من الطراز الفريد ورمزا حيا للوطنية والواقعية في إدارة دفة الحكم في البلاد. وضع مصالح مصر العليا فوق أي مصلحة وتحدى كثيرا من الصعوبات واجتاز كثيرا من العقبات."

وخاطب عبد العال نواب المجلس قائلا: "السادة النواب، باسمي واسمكم جميعا، أتوجه بكل التحية والعرفان لروح الشهيد البطل الزعيم محمد أنور السادات. الرجل الذي استشهد على محراب الوطنية المصرية وأعطى المثل لنا جميعا بأن تكون مصر وسلامة أراضيها هي المبتغى."

المصدر: الشروق