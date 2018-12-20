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شقيقة السادات تكشف عن آخر طلب للرئيس الراحل قبل اغتياله في أحداث المنصة: "هناك مفاجآت" (فيديو)

أخبار العالم العربي

شقيقة السادات تكشف عن آخر طلب للرئيس الراحل قبل اغتياله في أحداث المنصة:
AP Bill Foley
السادات قبل اغتياله
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كشفت رقية السادات شقيقة الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن المحادثة الأخيرة للرئيس الراحل معها قبل اغتياله في أحداث المنصة.

وقالت في حوار مع التليفزيون المصري، إن الزعيم الراحل أنور السادات تحدث معها ليلة حادث المنصة وطلب منها تسجيل العرض العسكري، رغم أن هناك أشخاصا يتولون هذا العمل، فقالت له لماذا هل سيشهد العرض مفاجآت؟، قال لها:" نعم ستعلمين حقيقة هذه المفاجآت بعد تسجيل العرض العسكري".

المصدر: التليفزيون المصري

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