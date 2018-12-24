شاهد.. مصر تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية إجراءات مشددة لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد في المحافظات المصرية.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، استعداداتها للانتشار لتأمين المواطنين في محيط دور العبادة والمنشآت الحيوية، وإعطاء التعليمات الكاملة لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على ضرورة قيام القادة على جميع المستويات، بالتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لتأمين الاحتفالات، والتصدي لجميع التهديدات، والتعامل مع المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة.

وأشار الوزير المصري إلى اتخاذ جميع إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب في جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، شريط فيديو وثق للاستعدادات المكثفة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + يوتيوب