مصر.. استنفار أمني مكثف في احتفالات أعياد الميلاد

كثفت الأجهزة الأمنية المصرية وجودها في الأماكن الحساسة مثل الميادين والكنائس في مصر الجديدة، وذلك ضمن خطة تأمين احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة و"الكريسماس".

وانتشرت قوات الأمن مدعومة بسيارات الدفع الرباعي في محيط كنيسة كيلوباترا، كما انتشرت قوات الشرطة في ميدان روكسي، حسبما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وجاءت تحركات قوات الأمن ضمن خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد.

وشدد مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية في جميع المحافظات على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، مع التنبيه على حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين الاحتفالات ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الداخلية المصرية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

تواجد أمني مكثف بميدان روكسي وكنيسة كيلوباترا بمصر الجديدة ضمن خطة تأمين الكريسماس | صور https://t.co/RmS8Byjf0q — الأهرام AlAhram (@AlAhram) 23 декабря 2018 г.

كما أفادت صحيفة الأهرام المصرية، بأن جميع مديريات الأمن شهدت انتشارا أمنيا مُكثفا، في المحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن الداخلية دفع بقوات بحث وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها.

انتشار أمنى مكثف بالمحافظات لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة | صور https://t.co/sDrrirPLkF — الأهرام AlAhram (@AlAhram) 23 декабря 2018 г.

كما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها في الميادين والكنائس في مدينة نصر حيث انتشرت بمحيط كنيسة العذراء، وميدان هشام بركات.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية