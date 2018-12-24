الإمارات ترد رسميا على تقارير اختفاء ابنة حاكم دبي

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين، إن الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، في منزلها وتعيش مع أسرتها.

وأفادت الخارجية الإماراتية، بأنه بناء على طلب العائلة، التقت ماري روبنسون المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورئيسة إيرلندا السابقة في 15 ديسمبر 2018 بالشيخة لطيفة في دبي.

وتابعت أنه بعد موافقتهما تم عرض صور لهما وهما مجتمعتان بعد الظهر، مضيفة أنه خلال زيارتها لدبي تأكدت روبنسون من أن الشيخة لطيفة تحصل على الرعاية والدعم اللازمين.

وأضافت الخارجية، أن البيان يرد على المزاعم الكاذبة ويفندها ويقدم أدلة على أن الشيخة لطيفة في المنزل وتعيش مع أسرتها في دبي.

وأكدت الوزارة أن بعثة الإمارات في جنيف قدمت البيان لمكتب الإجراءات الخاصة التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وكانت جماعات حقوقية دعت الإمارات إلى الكشف عن مكان الشيخة لطيفة وحالتها، بعد تقارير في وسائل إعلام أجنبية مفادها، بأنه تمت إعادتها قسرا بعد أن فرت من البلاد.

ونشرت صحيفة "الغادريان" البريطانية تقريرا في شهر ديسمبر 2018، تحدثت فيه عن الشيخة لطيفة، حيث قالت إنها "قضت سبعة أعوام وهي تخطط لهروبها الكبير من قصر والدها حاكم دبي، قبل أن تهاجم قوة كوماندوز يختها وتعتقلها، وهي على بعد 30 ميلا من الشاطئ الهندي في مارس من العام الجاري".

المصدر: رويترز