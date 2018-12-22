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البشير يصدر أول قرار جمهوري منذ اندلاع الاحتجاجات

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البشير يصدر أول قرار جمهوري منذ اندلاع الاحتجاجات
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير
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أصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير اليوم السبت أول قرار جمهوري، عيّن بموجبه العميد أمن مبارك محمد شمت محمد، واليا على القضارف.

وسيؤدي شمت القسم أمام الرئيس في بيت الضيافة صباح غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة.

وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في مدينة القضارف، إثر مقتل 6 أشخاص في احتجاجات على ارتفاع الأسعار، فيما أكد مسؤول بلدية المدينة أنه سيتم فرض حظر التجول من الـ6 مساء وحتى الـ6 صباحا.

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وتجددت موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء السبت، في مدن بربر (شمال)، والجزيرة آبا، والرهد (جنوب).

وأفاد شهود عيان بأن المحتجين في مدينة الرهد أحرقوا مقر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.

ورشحت أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان (جنوب)، التي تقع فيها مدينة الرهد.

وفي الجزيرة آبا، التي تعتبر المعقل الرئيسي لطائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي، اندلعت احتجاجات عقب تشييع مواطن قتل في تظاهرات الجمعة.

وفي مدينة بربر تجددت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أفاد به شهود عيان.

المصدر: وكالات

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