مسؤول سوداني يتهم الموساد بإثارة الشغب في البلاد

اتهم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش، الموساد الإسرائيلي بتجنيد عناصر من حركه "عبد الواحد نور"، كانوا في إسرائيل لإثارة الفوضى في السودان.

وقال قوش للصحفيين: "رصدنا 280 عنصرا من الحركة.. وجند الموساد قسما منهم".

وأضاف أن "حركة عبد الواحد نور، هي حركه معارضة من دارفور، وعناصر الحركة هم من قاموا بأعمال الشغب التي شابت المظاهرات". ووعد قوش بأن أزمة السيولة ستنتهي في شهر أبريل المقبل.

وتجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز يوم الجمعة في عدة أحياء من العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، بعد هدوء ساد المدن السودانية في أعقاب تظاهرات أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ في مناطق من البلاد.

المصدر: RT