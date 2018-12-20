وزير الدفاع التركي يتوعد المسلحين الأكراد بدفنهم في خنادقهم

توعد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار المسلحين الأكراد بدفنهم في خنادقهم شرقي الفرات، مؤكدا أن تركيز قوات بلاه منصب حاليا على منطقتي منبج وشرق الفرات شمالي سوريا.

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وأضاف آكار في كلمة ألقاها اليوم أمام القوات المشتركة القطرية التركية في الدوحة: "هناك أنفاق تم حفرها في منبج وشرق الفرات، لكنها لن تقف حائلا أمام اعتزام تركيا القضاء على بؤر الإرهاب هناك".

وأضاف: "فليدخلوا إلى باطن الأرض إذا شاؤوا، عندما يحين الوقت المناسب، حتما سيتم دفن هؤلاء الإرهابيين في حفرهم... أمامنا الآن منبج وشرقي الفرات، ونعمل بشكل مكثف على هذه المسألة".

وعن الوجود الإرهابي شمالي العراق، قال آكار: "نتابع دوما تحركات الإرهابيين هناك، ونفذنا مؤخرا غارات جوية على مناطق سنجار وقرة جاق.. تم تحييد الإرهابيين في تلك المنطقة دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين والأبرياء".

المصدر: "الأناضول"