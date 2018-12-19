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مصر تعلن امتلاكها 35 ألف عالم في الخارج!

أخبار العالم العربي

مصر تعلن امتلاكها 35 ألف عالم في الخارج!
Globallookpress
مصر
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أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، هاني الناظر، أن مصر تمتلك 35 ألف عالم خارج البلاد، مشيرا إلى أنهم قوة كبيرة يجب أن تستفيد منهم البلاد.

وأكد أنه يجب أن يكون  لهؤلاء العلماء أدوار رئيسية في إقامة المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن.

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وأشار الناظر، خلال لقاء على قناة "الحياة" المصرية، إلى أن وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أعلنت رسميا عن إنشاء "مؤسسة مصر تستطيع" لغرض الاستفادة من العلماء المصريين، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عنهم توضح مكان ووظيفة وتخصص كل فرد منهم.

وأوضح الناظر أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" خرج عند اختتامه بـ 13 توصية، منها إعادة النظر فى الوجبة المدرسية، لافتا إلى أنه يجري الآن توزيع وجبة ساخنة على طلاب مدارس البحر الأحمر، بالإضافة إلى تدريس مادة الانتماء لطلاب الابتدائية والإعدادية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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