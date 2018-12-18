مصر تستدعي 28 عالما مصريا في الخارج

عاد 28 عالما مصريا إلى أرض الوطن أمس الاثنين للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الهجرة المصرية، لمدة يومين بمدينة الغردقة.

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ويجري المؤتمر بمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية بالعلم والتعليم في الدولة، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.

ويعد المؤتمر النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات تسهم في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة.

ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولها المهاجرة إلى الخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني، لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.

المصدر: اليوم السابع