المتحدث باسم الرئيس العراقي لـRT: الرئيس برهم صالح لم يقرر بعد زيارة سوريا
Reuters
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أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جمهورية العراق، لقمان الفيلي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح لم يقرر بعد ترتيبات الزيارة إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال الفيلي لـRT: "نتواصل مع كل دور الجوار ولم تتقرر بعد ترتيبات لزيارة العاصمة السورية"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
يذكر أن وسائل إعلام نقلت عن مصادر دبلوماسية عراقية قولها، إن هناك زيارة رسمية مرتقبة للرئيس العراقي برهم صالح خلال الأيام القادمة إلى العاصمة السورية دمشق.
المصدر: RT
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