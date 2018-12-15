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العراق..عبد المهدي لن يقوم بأي زيارة خارجية قبل 6 أشهر

أخبار العالم العربي

العراق..عبد المهدي لن يقوم بأي زيارة خارجية قبل 6 أشهر
Reuters
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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إتفق رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، مع رئيس الجمهورية، برهم صالح، على تولي الأخير ملف الزيارات الخارجية للأشهر الستة الأولى من تولي رئيس الحكومة منصبه.

وقال مقرب من رئيس الحكومة لـRT إن: "عبد المهدي قرر في وقت سابق عدم السفر إلى خارج العراق ما لم تكن الزيارة للضرورة القصوى"، مبينا أن: "الزيارات الرسمية سيقوم بها رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأضاف أن قرار عبد المهدي بعدم السفر جاء من أجل البقاء في البلاد لحين الإنتهاء من تشكيل الحكومة بالكامل وإنهاء ملف الوزارتين الأمنيتين، الداخلية والدفاع، الشاغرتين حتى الآن.

المصدر: RT

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