قيادي حوثي ينتقد بحدة موقف الرئيس السوداني من الحرب في اليمن!

اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي أن إعلان السودان عزمه إرسال المزيد من القوات لدعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية هناك هو إعاقة لجهود السلام في اليمن.

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وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على "تويتر" أمس الثلاثاء إن: "إعلان السودان خلال لقائه بوفد الجيش السعودي عزمه إرسال المزيد من الجنود لليمن، يؤكد رفضه للسلام، وإعاقته لجهود السلام الدولية".

وأضاف: "من الغرائب أن النظام العاجز عن دفاعه عن شرعية البشير، المطلوب دوليا لإرهابيته وارتكابه الجرائم، يخوض معارك باليمن للدفاع عن قرارات الشرعية الدولية الهارب منها".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، يوم الأحد، بضرورة تعزيز وتفعيل كل قنوات التعاون بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة السعودية، والعمل المشترك بينهما من خلال المشروعات الكبيرة والمناورة.

إعلان السودان_خلال لقائهابوفد الجيش السعودي_عزمهاعلى إرسال المزيدمن الجنودلليمن،يؤكدرفضهم للسلام،وإعاقتهم لجهود السلام الدولية

ومن الغرائب أن النظام العاجز عن دفاعه عن شرعيةالبشيرالمطلوب دوليالإرهابيته وارتكابه الجرائم يخوض معارك باليمن للدفاع عن قرارات الشرعيةالدولية الهارب منها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 18 décembre 2018

ان المعلوم اليوم للشعب السوداني ولجيران السودان ولكل متابع للوضع السوداني ان اجراء النظام للمناورات ليست الا رسائل تهديديبعثها ويتحرش بهالجر السودان الى حروب جديدةمع جيرانها

وهوعكس تطلع الشعب السودانى الذي يبحث عن حل لازمةالخبز والبترول ويخوض لهانظاله بمسيرات رافضةللغلاءوالمعاناة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

المصدر: وكالات