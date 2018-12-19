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قيادي حوثي ينتقد بحدة موقف الرئيس السوداني من الحرب في اليمن!

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قيادي حوثي ينتقد بحدة موقف الرئيس السوداني من الحرب في اليمن!
SUDAN News Agency
مباحثات عسكرية سودانية-سعودية برئاسة هيئتي الأركان في البلدين، الخرطوم 18 ديسمبر 2018
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اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي أن إعلان السودان عزمه إرسال المزيد من القوات لدعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية هناك هو إعاقة لجهود السلام في اليمن.

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وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على "تويتر" أمس الثلاثاء إن: "إعلان السودان خلال لقائه بوفد الجيش السعودي عزمه إرسال المزيد من الجنود لليمن، يؤكد رفضه للسلام، وإعاقته لجهود السلام الدولية".

وأضاف: "من الغرائب أن النظام العاجز عن دفاعه عن شرعية البشير، المطلوب دوليا لإرهابيته وارتكابه الجرائم، يخوض معارك باليمن للدفاع عن قرارات الشرعية الدولية الهارب منها".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، يوم الأحد، بضرورة تعزيز وتفعيل كل قنوات التعاون بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة السعودية، والعمل المشترك بينهما من خلال المشروعات الكبيرة والمناورة.

المصدر: وكالات

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