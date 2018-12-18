بعد لقائه الأسد.. البشير يلتقي رئيس الأركان العامة السعودي

بعد يومين من لقائه نظيره السوري، بشار الأسد، في دمشق، أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، على أهمية ومتانة علاقات بلاده مع السعودية، وشدد على أن أمن وسلامة الحرمين الشريفين "خط أحمر".

وذكرت الرئاسة السودانية، في بيان أن البشير استقبل اليوم الثلاثاء في الخرطوم رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، وأكد خلال اللقاء على "متانة وأزلية العلاقات السودانية السعودية".

ووجه البشير "بضرورة تعزيز وتفعيل قنوات التعاون وتوسيع المشاركات في المجالات المختلفة سيما الدورات التدريبية والعمل المشترك من خلال المشروعات الكبيرة بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية".

وأكد الرئيس السوداني أن "أمن وسلامة الحرمين الشريفين خط أحمر وأن ما يقوم به السودان واجب مقدس وأخلاقي"، مشددا على أن "القوات المسلحة السودانية ستظل موجودة بالتحالف العربي وفقا للالتزام بين البلدين".

بدوره، أشار رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى أن العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية علاقات أزلية وتاريخية ومتجذرة".

ولفت عبد المعروف إلى أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودية للبلاد "تأتي في ظروف بالغة التعقيد لما تتعرض له منطقة البحر الأحمر من تحديات كبيرة"، وقال إن "القوات المسلحة السودانية المشاركة في مشروع التحالف تقوم بأدوار كبيرة وأن المملكة العربية السعودية تقدر هذا الدور للقوات السودانية في التحالف وتشيد ببسالة الجندي السوداني والسمعة الطيبة التي يتمتع بها".

وأضاف رئيس هيئة الأركان السودانية: "نتطلع خلال المرحلة القادمة إلى تعزيز كل ما اتفق عليه الجانبان".

وتجري هذه المحادثات بعد مرور يومين من زيارة البشير إلى سوريا والتي تعتبر الأولى لزعيم عربي إلى هذه البلاد منذ اندلاع الأزمة السياسية العسكرية فيها ربيع العام 2011، والتي أسفرت عن حرمانها من العضوية في جامعة الدول العربية في خطوة كانت السعودية من أبرز المبادرين بها.

واعتبر مسؤولون ودبلوماسيون كثيرون أن زيارة البشير مؤشر على العد العكسي للعزلة العربية المفروضة على سوريا منذ 2011.

ويأتي تأكيد البشير على عزم بلاده مواصلة مشاركتها في التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن وسط انتقادات دولية واسعة إلى المملكة على خلفية مقتل آلاف المدنيين اليمنيين جراء ما يعتقد أنه ضربات لقواته.

المصدر: RT