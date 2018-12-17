العراق ينشر مقطعا مصورا لغاراته الجوية في سوريا

نفذ الطيران العراقي ضربة جوية داخل الأراضي السورية ضد هدفين تابعين لتنظيم "داعش" في الحادي عشر من ديسمبر الحالي.

وقال مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان إن: "الضربتين الجويتين أدتا إلى تدمير البنايتين المستهدفتين بالكامل"، مبينا أن "قيادات التنظيم كانت تستخدم البنايتين مكاناً لعقد اجتماعاتها بشكل دائم".

وأضاف أن: "تدمير المكانين يشكل ضربة موجعة للتنظيم، مما سيقلل وبشكل كبير من قدرته على توجيه ما تبقى من مقاتليه داخل وخارج منطقة هجين السورية".

المصدر: RT