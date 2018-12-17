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العراق ينشر مقطعا مصورا لغاراته الجوية في سوريا

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العراق ينشر مقطعا مصورا لغاراته الجوية في سورياالطيران العراقي ينفذ ضربة جوية ضد هدفين لـ"داعش" في سوريا
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نفذ الطيران العراقي ضربة جوية داخل الأراضي السورية ضد هدفين تابعين لتنظيم "داعش" في الحادي عشر من ديسمبر الحالي.

وقال مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان إن: "الضربتين الجويتين أدتا إلى تدمير البنايتين المستهدفتين بالكامل"، مبينا أن "قيادات التنظيم كانت تستخدم البنايتين مكاناً لعقد اجتماعاتها بشكل دائم".

وأضاف أن: "تدمير المكانين يشكل ضربة موجعة للتنظيم، مما سيقلل وبشكل كبير من قدرته على توجيه ما تبقى من مقاتليه داخل وخارج منطقة هجين السورية".

المصدر: RT

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