تونس.. محتجون يُغلقون معبر بوشبكة الحدودي مع الجزائر

أغلق محتجون تونسيون مساء يوم الأحد معبر بوشبكة البري الحدودي بولاية القصرين (وسط غرب تونس) الذي يربط بين تونس والجزائر.

وأفادت قناة "نسمة" التونسية، نقلا عن مكرم محمدي الناطق باسم النقابة الموحدة للديوانة بالقصرين قوله، إن المعبر الحدودي ببوشبكة شهد مساء الأحد احتجاج مجموعة من الشبان.

وأفاد المصدر نفسه بأن الشبان عمدوا إلى غلق المعبر بالعربات الصغيرة المعدّة لنقل البضائع وذلك إثر إيقاف شابين من المنطقة من قبل شرطة الحدود الجزائرية، مطالبين بإطلاق سراحهما.

من جهتها قالت قناة "النهار" الجزائرية إن الحركة بالمعبر تأزمت بعد غلقه من طرف التونسيين، مشيرة إلى تحطيم أكثر من 5 شاحنات جزائرية.

هذا ويشهد المعبر الحدودي التابع لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين (وسط غرب تونس) انتشارا كثيفا للوحدات الأمنية في محاولة لتهدئة الأوضاع والتدخل لفتح المعبر الحدودي.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية + قناة "النهار" الجزائرية