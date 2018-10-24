"التحالف الدولي" بقيادة أمريكا يقصف المدنيين مجددا بقرية السوسة السورية!

أغار طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مجددا على المدنيين السوريين اليوم، حيث قصفت مقاتلاته للمرة الثانية خلال أسبوع قرية السوسة جنوب شرق دير الزور بنحو 140 كم.

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ونقلت "سانا" عن مصادر محلية قولها إن طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" نفذت عدة غارات على الأحياء السكنية في قرية السوسة ومحيطها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ودمرت أحد منازل المواطنين، بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على القرية.

وأشارت المصادر إلى أن غارات التحالف الدولي تسببت بوقوع قتلى وجرحى بين المدنيين وحدوث أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات.

وارتكب طيران التحالف الدولي خلال الأيام القليلة الماضية مجازر قتل فيها العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال من أهالي قريتي السوسة والبوبدران في منطقة البوكمال، حيث طالبت وزارة الخارجية السورية السبت الماضي، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق مستقل بهذه الغارات، وبجميع ما ارتكبه التحالف الدولي الذي استخدم أكثر من مرة قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غاراته، وكان آخرها في 13 من الشهر الجاري في مدينة هجين بريف دير الزور.

وتدعي واشنطن، التي شكلت التحالف الدولي خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن، منذ أغسطس 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية، في حين تؤكد الوقائع أنها لا تتوانى عن تدمير البنية التحتية للبلاد وشن غارات على المدنيين العزّل.

المصدر: سانا