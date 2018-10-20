سانا: مقتل 62 مدنيا جراء غارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور
Globallookpress
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أفادت وكالة سانا السورية الحكومية، استنادا إلى مصادر أهلية في سوريا، بمقتل 62 مدنيا وجرح العشرات جراء غارة نفذها طيران "التحالف الدولي" على قريتين في ريف دير الزور جنوب شرق البلاد.
وأضافت الوكالة أن الغارة نفذت على قريتي السوسة والبوبدران، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حولها.
ونقلت وكالة "نوفوستي، الروسية عن العسكريين السوريين في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن طيران التحاف الدولي نفذ غارة على قرية السوسة شرقي دير الزور، وذلك دون ذكر عدد القتلى والجرحى جراء الغارة.
المصدر: سانا
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