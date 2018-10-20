 
مباشر

سانا: مقتل 62 مدنيا جراء غارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور

أخبار العالم العربي

سانا: مقتل 62 مدنيا جراء غارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور
Globallookpress
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky8w

أفادت وكالة سانا السورية الحكومية، استنادا إلى مصادر أهلية في سوريا، بمقتل 62 مدنيا وجرح العشرات جراء غارة نفذها طيران "التحالف الدولي" على قريتين في ريف دير الزور جنوب شرق البلاد.

إقرأ المزيد
مقاتلة للتحالف الدولي دمشق: قتلى وجرحى مدنيون بغارات للتحالف الدولي على بلدة السوسة شرقي دير الزور

وأضافت الوكالة أن الغارة نفذت على قريتي السوسة والبوبدران، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حولها.

ونقلت وكالة "نوفوستي، الروسية عن العسكريين السوريين في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن طيران التحاف الدولي نفذ غارة على قرية السوسة شرقي دير الزور، وذلك دون ذكر عدد القتلى والجرحى جراء الغارة.

المصدر: سانا

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السعودية: خاشقجي مات بسبب شجار!