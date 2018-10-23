قوات المظلات الروسية والمصرية تهبط من طائرتي "إيل-76" و"هرقل" بأنظمة "أرباليت"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات المظلات الروسية والمصرية استخدمت أنظمة الإنزال الجوي "أرباليت-1" و"أرباليت-2" خلال مناورات حماة الصداقة في مصر.

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وأوضحت الوزارة الروسية في بيان لها أن المظليين العسكريين الروس والمصريين، أجروا عمليات استطلاع لمواقع الإرهابيين، وقاموا بالإنزال بواسطة طائرتي "إيل-76" الروسية، "وسي-30" هرقل المصرية

وأشارت إلى أن القوات استخدمت أنظمة المظلات "أرباليت-1"، و"أرباليت-2"، و"إم إس-5".

وتقام في مصر التدريبات التكتيكية المشتركة بين القوات الروسية والمصرية في الفترة من 13-26 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 400 عسكري من كلا البلدين. ومن المقرر استخدام العديد من المطارات وأكثر من 15 طائرة هليكوبتر وطائرة نقل جوي للأفراد والمعدات، فضلا عن 10 وحدات من المعدات العسكرية.

وانطلقت مناورات حماة الصداقة لأول مرة عام 2016، في الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر، وشملت ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب، و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 جندي.

المصدر: تاس