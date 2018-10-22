قوات المظلات الروسية تعرض على الجيش المصري سلاحا جديدا لأول مرة

عرضت قوات المظلات الروسية للمرة الأولى سلاحا جديدا، خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات المصرية "حماة الصداقة -2018".

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واستخدم المظليون الروس بنادق قنص من عيار 12.7 ملم تستخدمها وحدات المظلات، وهذا النوع من الأسلحة مصمم لتدمير أهداف مدرعة خفيفة، على مسافة تصل إلى 1.7 ألف متر.

بدأت روسيا تصميم بندقية قنص من العيار الكبير عام 1996، حيث عمل فريق من المصممين الروس على نوع جديد من الأسلحة كان يرأسها فياتشيسلاف نيغرولينكو.

ومع مرور الوقت تمكنت روسيا من تطوير أسلحة القنص الخاصة بها، ودخلت البندقية المذكورة أعلاه الخدمة عام 2013.

وانطلقت مناورات حماة الصداقة لأول مرة عام 2016، في الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر، وشملت ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب، و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 جندي.

وجرت مراسم افتتاح التدريبات عقب استقبال المظليين الروس، وستعقد المرحلة النشطة من التدريبات الروسية المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر وفي إطار تدريبات قوات المظليين في البلدين.

ومن المقرر استخدام العديد من المطارات، وأكثر من 15 طائرة هليكوبتر وطائرات لأغراض مختلفة، فضلا عن 10 وحدات من المعدات العسكرية، وأنظمة إنزال بالمظلات، وبمشاركة أكثر من 400 عسكري من كلا البلدين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية