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إسرائيل تزعم أنها كشفت موقع رصد عسكري لحزب الله بالقرب من حدودها

أخبار العالم العربي

إسرائيل تزعم أنها كشفت موقع رصد عسكري لحزب الله بالقرب من حدودها
twitter.com/AvichayAdraee
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أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه كشف مؤخرا موقعا للرصد العسكري، أقامه حزب الله اللبناني بغطاء مدني، على بعد كيلومتر من الحدود مع إسرائيل.

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وأفادت مصادر عسكرية بأن الموقع أقيم وكأنه يعود لجمعية مدنية لبنانية، تعنى بحماية الطبيعة، مضيفة أن عناصر حزب الله يرصدون انطلاقا من هذا الموقع، تحركات قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وهم يرتدون زيا مدنيا.

ومن جهته قال مصدر مسؤول في قيادة المنطقة الشمالية إن "إقامة هذا الموقع يشكل خرقا سافرا لقرار 1701 الأممي، الذي اتخذ بعد حرب لبنان الثانية".

يشار إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي، كشف النقاب خلال العام الماضي عن خمسة مواقع رصد عسكرية أخرى، أقامها حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

المصدر: مكان

 

 

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