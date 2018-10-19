رغم قضية خاشقجي.. رئيس وزراء باكستان يشارك في مؤتمر استثماري بالسعودية

لم ينسحب رئيس وزراء باكستان عمران خان من مؤتمر "مستقبل الاستثمار" في الرياض، رغم إلغاء عدد من القادة الأجانب ورجال الأعمال مشاركتهم في الفعالية على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم أن خان سيشارك في المؤتمر المعروف بـ"دافوس الصحراء" والذي تستضيفه المملكة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وذكرت الوزارة أن مشاركة رئيس الوزراء في المؤتمر تعكس تضامن إسلام آباد مع المملكة في جهودها الرامية لتكون مركزا دوليا للأعمال والاستثمارات، مشيرة إلى أن المؤتمر يتيح فرصة للتفاعل مع رؤساء شركات بارزين مهتمين بالاستثمار في باكستان.

وجاء ذلك عقب قرار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ووزير التجارة البريطاني ليام فوكس، ووزيري المالية الفرنسي، برونو لومير، والهولندي، فوبكي هويكسترا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عدم حضور المؤتمر، كما ألغت كندا مشاركة جميع مسؤوليها الحكوميين فيه، على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في الثاني من الشهر الجاري بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

ويُعد مؤتمر "مستقبل الاستثمار" واجهة لإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة.

ويأتي الإعلان عن مشاركة خان في المؤتمر بعد أن حذر المصرف المركزي الباكستاني هذا الأسبوع من أن نسبة التضخم في البلاد قد تتضاعف العام المقبل، لتصل إلى 7.5 بالمئة، مع استبعاد تحقيق البلاد نموا متوقعا نسبته 6.2 بالمئة.

المصدر: أ ف ب