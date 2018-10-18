دول أوروبية تلغي مشاركتها في منتدى اقتصادي سعودي

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس إلغاء مشاركته في منتدى اقتصادي سعودي يعقد في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وقال لومير إن على السلطات السعودية أن تشرح أسباب اختفاء جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصليتها في مدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي.

وأكد لومير أن هذه الخطوة لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن باريس والرياض تتمتعان بروابط دبلوماسية وثيقة وعلاقات تجارية تشمل الطاقة والاستثمار والأسلحة.

بدوره ألغى وزير المالية الهولندي فوبكي هويكسترا مشاركته في منتدى الاقتصاد السعودي نظرا لعدم وجود توضيحات من الرياض حول مصير خاشقجي

من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن خططه لحضور مؤتمر للاستثمار في الرياض الأسبوع المقبل سيعاد النظر فيها.

وينضم لومير وهويكسترا بهذه الخطوة إلى عدة دبلوماسيين ورجال أعمال عالميين قرروا مقاطعة المنتدى الاقتصادي السعودي بعد خبر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسط أنباء تؤكد مقتله بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

المصدر: "رويترز"