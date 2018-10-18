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الخزانة الأمريكية تقرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري بالسعودية

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الخزانة الأمريكية تقرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري بالسعودية
AFP / Getty Images / Mandel Ngan
الخزانة الأمريكية
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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الخميس، إنه اجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، واتفق معهما على قرار بشأن السعودية.

ونشر منوشين تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إنه قرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه السعودية.

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وأعلن مسؤولون دوليون ورجال أعمال، على خلفية اختفاء خاشقجي، مقاطعة المؤتمر الذي يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" وينظمه صندوق الاستثمارات العام السعودي بين 23 و25 أكتوبر.

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 2 أكتوبر الجاري عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، في قضية أحدثت صدى واسعا في العالم.

وقال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها دون تقديم أدلة تثبت ذلك.

وأفادت "واشنطن بوست" أن بعض المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهو ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.

المصدر: وكالات + تويتر

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