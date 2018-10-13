وزير الخزانة الأمريكي يعتزم حضور مؤتمر السعودية الاستثماري

أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن نيته حضور مؤتمر استثماري سعودي رفيع المستوى، مضيفا أنه يتابع المستجدات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال منوتشين في حديث لقناة "سي.إن.بي.سي" أمس الجمعة: "حتى الآن أنا أنوي الذهاب. إذا ورد المزيد من المعلومات والتغييرات، يمكننا وقتها أن ننظر في ذلك الأمر، لكنني أنوي الذهاب".

يأتي تأكيد منوتشين نيته حضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أواخر هذا الشهر بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لا يرى سببا لمنع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة على الرغم من المخاوف بشأن سلامة خاشقجي.

وردا على سؤال عما إذا كان اختفاء خاشقجي سيؤثر على مشاركة الوفد الأمريكي في مؤتمر الرياض، قال ترامب للصحفيين أمس إنه تحدث لمنوتشين، وعليه أن يتخذ قراره (بشأن المشاركة)".

وأضاف ترامب: "الكثير من الناس سيذهبون.. وربما لن يذهب البعض. سنقرر ذلك قريبا جدا".

وفي رسالة إلى ترامب، قال قادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن على منوتشين إلغاء خطط حضور المؤتمر ما لم تكشف السعودية تماما عما تعرفه عن اختفاء خاشقجي.

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وأعلنت "سي.إن.إن" و"فايننشال تايمز" و"نيويورك تايمز" و"سي.إن.بي.سي" و"بلومبرغ" وكذلك مراسلون ومحررون من "الايكونوميست" أنهم لن يشاركوا في المؤتمر الذي يعتمد بشكل كبير على صحفيين لإدارة جلساته الرئيسية.

و"سي.إن.بي.سي" و"بلومبرغ" إلى جانب شبكة "فوكس بيزنس" من بين الشركاء الإعلاميين ممن لهم دور كبير في المؤتمر المقرر أن يبدأ في 23 من أكتوبر الحالي.

المصدر: رويترز + سي إن إن