السيسي يركب ليموزين "بوتين" المدرعة والأطول في العالم.. فما هي مواصفاتها؟

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في سيارة "آوروس" الجديدة، المعروفة ضمن مشروع "كورتيج" الروسي، حيث قادها الرئيس بوتين بنفسه وبجواره نظيره المصري.

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وتتمتع هذه السيارة بمواصفات مذهلة، كونها السيارة الخاصة للرئيس بوتين، والتي تأتي تسميتها "آوروس" Aurus من الكلمة اللاتينية Aurum والتي تعني الذهب بالإضافة إلى كلمة rus وتعني روسيا، علما أنه تم صناعتها لتصبح ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسية التي يتنقل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Sputnik

تعد هذه السيارة من عائلة السيارات المحلية روسية الصنع من الدرجة الأولى، والتي تم تصنيعها ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسي المخصصة للرئيس بوتين، حيث قام معهد NAMI عام 2013 بتطوير المشروع لنقل ومرافقة كبار المسؤولين في الدولة.

قام الرئيس بوتين بأول رحلة خارجية له بالسيارة في هلسنكي كجزء من القمة الروسية-الأمريكية في 16 يوليو 2018، ويبدأ سعر السيارة الواحدة من 10 ملايين روبل (160 ألف دولار أمريكي) فما فوق.

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تمتلك السيارة محرك تيربو 12 سلندر بقوة 850 حصانا، كما تحتوي على "جير"(ناقل سرعة) أوتوماتيكي بـ9 سرعات بتصميم روسي.

يبلغ طول السيارة 6620 مم، وهي أكبر سيارة رئاسية في العالم، وهي مدرعة بالكامل ويبلغ وزها ستة أطنان ونصف الطن والسرعة القصوى لها 160 كم/ساعة.

المصدر: RT