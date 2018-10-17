السيسي يركب سيارة بوتين الجديدة على حلبة فورمولا – 1 (صور)

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على سيارات "آوروس" الجديدة، المعروفة ضمن مشروع "كورتيج" الروسي.

Sputnik

وبعد الانتهاء من الاجتماع الثنائي بين الرئيسين، اصطحب الرئيس بوتين نظيره المصري في سيارة خاصة لمعرض السيارات، الذي يقام فيه سباق الجائزة الكبرى "للفورمولا – 1" الروسي.

Sputnik

وقدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف للرئيسين فئات أخرى من سيارات آوروس منها سيارة السيدان "سينات"، فضلا عن سيارة "آرسينال"، واقترح بوتين أن يقوم السيسي باختبار سيارة السيدان أثناء التنقل وتجولا فيها.

Sputnik

وتأتي تسمية السيارة "آوروس" Aurus من الكلمة اللاتينية Aurum والتي تعني الذهب بالإضافة إلى كلمة rus وتعني روسيا، علما أنه تم صناعتها لتصبح ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسية التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي + RT