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السيسي يركب سيارة بوتين الجديدة على حلبة فورمولا – 1 (صور)

أخبار العالم العربي

السيسي يركب سيارة بوتين الجديدة على حلبة فورمولا – 1 (صور)
Sputnik
الرئيس السيسي يشاهد سيارة الرئيس بوتين
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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على سيارات "آوروس" الجديدة، المعروفة ضمن مشروع "كورتيج" الروسي.

Sputnik
بوتين والسيسي داخل السيارة

وبعد الانتهاء من الاجتماع الثنائي بين الرئيسين، اصطحب الرئيس بوتين نظيره المصري في سيارة خاصة لمعرض السيارات، الذي يقام فيه سباق الجائزة الكبرى "للفورمولا – 1" الروسي.

Sputnik
الرئيس بوتين يقود السيارة مع الرئيس السيسي

وقدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف للرئيسين فئات أخرى من سيارات آوروس منها سيارة السيدان "سينات"، فضلا عن سيارة "آرسينال"، واقترح بوتين أن يقوم السيسي باختبار سيارة السيدان أثناء التنقل وتجولا فيها.

Sputnik
الرئيسان المصري والروسي داخل معرض السيارات

وتأتي تسمية السيارة "آوروس" Aurus من الكلمة اللاتينية Aurum والتي تعني الذهب بالإضافة إلى كلمة rus وتعني روسيا، علما أنه تم صناعتها لتصبح ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسية التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي + RT

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