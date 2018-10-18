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الجعفري يمازح باسيل ويقاطعه بتعليق قوي

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الجعفري يمازح باسيل ويقاطعه بتعليق قوي
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وزيرا الخارجية، العراقي إبراهيم الجعفري، واللبناني جبران باسيل
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قاطع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري ممازحا نظيره اللبناني جبران باسيل عند استخدام الأخير تعبير "عدوى" خلال كلامه عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ونقل عدوى التشكيل للعراق.

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وعلق الجعفري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل جرى أمس الأربعاء، على استخدام باسيل في كلامه تعبير "عدوى" بالقول إن "العدوى تعني المرض ولا يجوز استعمال هذا المصطلح للحال الصحية الجيدة".

ليوضح له باسيل ضاحكا "في عدوى الشفاء".

وتمنى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل للعراق "تشكيل حكومته الجديدة سريعا، ونقل عدوى التشكيل المتسارع حاليا في لبنان إلى العراق".

المصدر: يوتيوب

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