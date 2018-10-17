إبراهيم الجعفري: اختفاء خاشقجي مرفوض ويمس حقوق الإنسان

وصف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بـ"الغريبة والمفاجئة والمرفوضة وتمس بحقوق الإنسان".

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بيروت، إنه "يجب علينا أن ننتظر نتائج التحقيق لنتمكن من إعطاء موقف رسمي للحادث".

وأضاف باسيل: "من الطبيعي أن نكون إلى جانب الحقيقة، وفي كل مرة تقع حادثة مشابهة عليها لغط تكون مناسبة للتأكيد أن احترام الاتفاقات الدولية وحده يستطيع رعاية وتنظيم العلاقات بين الدول، وفق مبدأ السيادة واحترام الشرعية الدولية".

وتناول الاجتماع بين الوزيرين عددا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذلك عددا من المسائل الملحة في المنطقة.

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واختفى الصحفي السعودي خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك فتش فريق بحث جنائي تركي، مساء الاثنين، مقر القنصلية السعودية.

ووصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين، والتقى الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت.

المصدر: وكالات