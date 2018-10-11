الرئاسة التركية: تشكيل مجموعة عمل مع السعودية للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي

أعلنت السلطات التركية تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بناء على مقترح من قبل الرياض.

جاء هذا الإعلان مساء اليوم الخميس على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، وفق ما أفادته وكالة "الأناضول".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجري اتصالات مع السعوديين ويطالبهم بالتعاون مع تركيا التي تقود التحقيقات في قضية خاشقجي.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محققين أمريكيين يشاركون في التحقيقات في اختفاء خاشقجي، حيث "يعملون مع الأتراك والسعوديين".

وأكد ترامب أن الجهات المحققة اقتربت أكثر من الكشف عما حدث لخاشقجي متوقعا صدور تقرير بشأنه قريبا.

بدورها نفت مصادر دبلوماسية تركية في حديث لوكالة "الأناضول" الأنباء عن تعيين الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في التحقيق في قضية خاشقجي.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليمات للجهات المعنية في اليوم الأول للحادث، مشيرا إلى أن اختفاء الصحفي له "بعد يتعلق بمعاهدة فيينا" وأن أنقرة اتخذت خطواتها في إطار تلك المعاهدة فيينا.

المصدر: وكالات