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مصر تجهز مطاراتها بأحدث التقنيات وترفع زمن تسجيل الفيديو من 7 أيام إلى 30 يوما

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مصر تجهز مطاراتها بأحدث التقنيات وترفع زمن تسجيل الفيديو من 7 أيام إلى 30 يوما
AFP MOHAMED EL-SHAHED
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أعلن مصدر في مجال الطيران المصري، أن المطارات المصرية مجهزة بالكامل بالتكنولوجيا الحديثة وتفي بجميع معايير السلامة الدولية.

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وأوضح المصدر وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أنه تم تنفيذ مشروع تحديث واسع النطاق في جميع المطارات المصرية، وشمل تدريب الموظفين الجدد وتوفير أحدث التقنيات لمراقبة الركاب وتفتيش الأمتعة. كما تم تغيير نظام المراقبة بالفيديو داخل المطارات، وزاد زمن تسجيل كاميرات الفيديو من 7 أيام إلى 30 يوما.

وأشار إلى أنه تم التحقق من أمن مطارات شرم الشيخ والغردقة مرارا من قبل الخبراء الروس والوفود الأوروبية، وجرى التركيز على جميع التعليقات التي قالها الخبراء الأجانب، ووافقت الوفود على التدابير الأمنية المطبقة في هذه المطارات.

ونوه بأن جميع المطارات المصرية جاهزة لاستقبال السياح الروس، وليس فقط مطارا شرم الشيخ والغردقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي اليوم أن رحلات الشارتر بين مدن روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية ستنطلق قريبا.

المصدر: نوفوستي

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