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روسيا ترسل خبراءها لتفقد الأمن في مطاري شرم الشيخ والغردقة

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روسيا ترسل خبراءها لتفقد الأمن في مطاري شرم الشيخ والغردقة
Sputnik
مطار شرم الشيخ
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أعلن وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ أن موسكو سترسل فريقا من الخبراء إلى مصر لتفقد الأمن في مطاري شرم الشيخ والغردقة، في إطار التمهيد لإعادة الرحلات بين المدن الروسية ومنتجعات مصر.

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وأشار إلى ازدياد فرص عودة السياح الروس مرة أخرى للمنتجعات المصرية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الشركاء المصريين على إرسال فريق من الخبراء مجددا لتفقد الأمن في المطارين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي اليوم أن رحلات الشارتر بين مدن روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية ستنطلق قريبا.

وتوقفت الرحلات السياحية بين مصر وروسيا صيف 2015 بقرار أمني روسي، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، كان على متنها 224 شخصا قتلوا جميعا.

المصدر: نوفوستي

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