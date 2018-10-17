بوتين والسيسي يبحثان عودة السياحة الروسية إلى مصر

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل استئناف السياح الروسية إلى المنتجعات المصرية، وإعادة إطلاق الرحلات المباشرة بين مدن البلدين.

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وقال الرئيس المصري:"ناقشت استئناف حركة السياحة من روسيا إلى مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين المدن الروسية والمدن المصرية مع الرئيس الروسي".

ومن جانبه أعرب الرئيس الروسي عن سعادته لرؤية أصدقائه المصريين في روسيا وتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية وأضاف: "في العام الماضي لاحظنا زيادة في معدل التبادل بنسبة 62٪، وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، زاد هذا المعدل بنسبة 28٪ أخرى".

وأكد الزعيم الروسي أن هذا التطور، نتيجة لتنويع العلاقات الثنائية التي تشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، والمعدات، والآلات.

وشارك في المحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير المالية أنطون سيلانوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

وعن الجانب المصري حضر المباحثات وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطاقة والكهرباء محمد شاكر، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونائب وزير المالية أحمد كجوك.

المصدر: نوفوستي