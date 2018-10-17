 
مباشر
عاجل
رئيس جمهورية القرم: المشتبه به في تنفيذ هجوم كيرتش أقدم على الانتحار

بوتين والسيسي يبحثان عودة السياحة الروسية إلى مصر

أخبار العالم العربي

بوتين والسيسي يبحثان عودة السياحة الروسية إلى مصر
Sputnik
بوتين والسيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxr0

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل استئناف السياح الروسية إلى المنتجعات المصرية، وإعادة إطلاق الرحلات المباشرة بين مدن البلدين.

إقرأ المزيد
الرئيس المصري يشاهد عرضا عسكريا في موسكو روسيا تعرض على السيسي صنوفا جديدة من أسلحتها

وقال الرئيس المصري:"ناقشت استئناف حركة السياحة من روسيا إلى مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين المدن الروسية والمدن المصرية مع الرئيس الروسي".

ومن جانبه أعرب الرئيس الروسي عن سعادته لرؤية أصدقائه المصريين في روسيا وتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية وأضاف: "في العام الماضي لاحظنا زيادة في معدل التبادل بنسبة 62٪، وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، زاد هذا المعدل بنسبة 28٪ أخرى".

وأكد الزعيم الروسي أن هذا التطور، نتيجة لتنويع العلاقات الثنائية التي تشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، والمعدات، والآلات.

وشارك في المحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير المالية أنطون سيلانوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

وعن الجانب المصري حضر المباحثات وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطاقة والكهرباء محمد شاكر، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونائب وزير المالية أحمد كجوك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا