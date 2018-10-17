روسيا تعرض على السيسي صنوفا جديدة من أسلحتها

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه سيتم عرض مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى سوتشي المستمرة لليوم الثاني على التوالي.

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وأوضح أوشاكوف أن المعدات العسكرية التي سيتم عرضها قد تشتريها القاهرة في المستقبل، بالإضافة إلى عرض سيارات جديدة من طراز "أوروس"، المصنوعة بموجب مشروع "كورتيج" لسيارات الكرملين والحكومة الروسية مؤخرا.

وقال أوشاكوف: "سيتم تنظيم عرض فيديو خاص للرئيس المصري حول المعدات العسكرية الروسية، والتي قد تكون في المستقبل موضوع مفاوضات ثنائية لتزويد القاهرة بها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء في منتجع سوتشي، حيث تجولا على الكورنيش المطل على البحر الأسود وتحدثا للمواطنين هناك وتناولا العشاء في أحد المطاعم، فيما سيعقد الزعيمان قمتهما الرسمية اليوم.

المصدر: نوفوستي