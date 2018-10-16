بوتين يصحب السيسي في جولة على كورنيش الواجهة البحرية لسوتشي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في سوتشي حيث تجولا على الكورنيش المطل على البحر الأسود وتحدثا إلى المواطنين الروس.

وانتظر الرئيس بوتين الرئيس السيسي في الهواء النقي 5 دقائق، قبل أن يستقبله بحرارة ويدعوه لجولة على الكورنيش.

وأثناء التجول سأل بوتين الرئيس المصري عما إذا كان يحب طقس سوتشي، حيث كانت درجة الحرارة تبلغ 18 درجة مأوية، فرد عليه بابتسامة.

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كذلك سأل بوتين السيسي كيف قضى يومه في موسكو، فأخبره الرئيس المصري بأنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، والتقى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، كما وضع إكليل زهور عند قبر الجندي المجهول.

وفي الطريق إلى المطعم، التقى الرئيسان بالمصطافين على الواجهة البحرية. وسأل الرئيس الروسي المصطافين "كيف تستجمون؟ من أين أنتم؟"، فأجاب البعض أنهم يعيشون في سوتشي، وقال أحدهم إنه جاء من موسكو، وأكد آخر أنه قدم من الأورال.

وأبدى السيسي إعجابه فخاطب بوتين: "أنت تتواصل مع الناس ببساطة كده"، فابتسم بوتين ردا على سؤال السيسي.

بعدها اصطحب الرئيس بوتين ضيفه للعشاء في مطعم "فيسوتا 5642"، أي (الناطحة 5642).

المصدر: تاس