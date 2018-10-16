السيسي: دعونا نوجه التحية لمرور 75 عاما على العلاقات المصرية الروسية

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي توجيه التحية، لمرور 75 عاما على العلاقات الروسية المصرية.

وقال السيسي في مستهل كلمته أمام المجلس اليوم: "ينفع أطلب منكم إننا نوجه التحية لمرور 75 عاما على العلاقات المصرية الروسية"، قبل أن يصفق الأعضاء بحرارة.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس فلاديمير بوتين بـ"الصديق العزيز" وكررها مرتين، قائلا: "سأناقش مجموعة من المواضيع الهامة مع رئيس الوزراء ديميترى مدفيديف اليوم، وغدا سأكون مع صديقي العزيز صديقي العزيز".

وهذه أول مرة يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي.

وتأتي كلمة السيسي اليوم في مستهل زيارة إلى روسيا، سيختتمها بقمة مع الرئيس فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي جنوبي البلاد.

المصدر:RT