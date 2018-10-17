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دي ميستورا يعلن استقالته من منصبه

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دي ميستورا يعلن استقالته من منصبه
Sputnik
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إنه سيتنحى عن منصبه نهاية شهر نوفمبر 2018.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون الدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا إلى سوريا في شهر يوليو 2014.

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وشغل دي ميستورا منصب المبعوث الخاص إلى سوريا خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال في منتصف مايو 2014.

وولد ستيفان دي مستورا في السويد، ويحمل الجنسيتين السويدية والإيطالية، وسبق له أن شغل منصب نائب وزير الخارجية في إيطاليا، كما عمل في الأمم المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود ويتمتع بخبرة كبيرة في العمل داخل مناطق النزاع.

وسبق لدي ميستورا أن ترأس بعثات للأمم المتحدة في العراق بين عامي 2007 و2009، وفي أفغانستان بين عامي 2010 و2011، كما شغل مناصب تابعة للأمم المتحدة في الصومال والسودان والبلقان، وعمل نائبا لمدير برنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة بين عامي 2009 و2010.

ويجيد دي مستورا 6 لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما يتحدث بعض اللهجات العربية المحلية.

المصدر: وكالات + موقع الأمم المتحدة

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