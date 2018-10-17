دي ميستورا يزور دمشق قريبا لبحث اللجنة الدستورية

أعلنت مصادر مقربة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة له إلى دمشق في الـ24 من أكتوبر الجاري لبحث اللجنة الدستورية السورية.

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وقالت هذه المصادر لصحيفة "الوطن" السورية: "سيزور دي ميستورا دمشق الأربعاء القادم، لمناقشة الأحداث الأخيرة فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية"​.

وأضافت: "دي ميستورا، الذي طالما لم تكن دمشق راضية عنه بسبب اهتزاز مركزه كمنظم لحوار الوسطاء والسياسيين في سوريا، يأمل في أن تكون الزيارة بناءة ومثمرة".

ومن المقرر أن یقدم دي میستورا الیوم إحاطة جدیدة إلى مجلس الأمن الدولي عمّا تحقق من تقدم في مسار جنیف.

المصدر: "الوطن"



