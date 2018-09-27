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الولايات المتحدة و6 دول تدعو إلى الإسراع بصياغة دستور سوري جديد

أخبار العالم

الولايات المتحدة و6 دول تدعو إلى الإسراع بصياغة دستور سوري جديد
وزارة الدفاع الروسية
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
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دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومصر والأردن والسعودية الأمم المتحدة إلى وضع مشروع دستور سوري جديد في أسرع وقت.

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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى شأن التسوية في سوريا، ستيفان دي ميستورا موسكو: دول "أستانا" تتواصل مع دي ميستورا بشأن دستور سوريا

وقال وزراء خارجية الدول السبع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس: "نحث الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا) على دعوة لجنة دستورية موثوق بها في أسرع وقت ستشارك فيها كافة الأطراف للشروع في صياغة مشروع الدستور السوري الجديد وتمهيدا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في ظروف آمنة ومحايدة يشارك فيها جميع السوريين الذين يحق لهم التصويت، بمن فيهم المغتربون".

وطلب البيان من دي ميستورا عرض تقرير بشأن "التقدم المحرز" في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي قبل حلول الـ31 من أكتوبر المقبل.

المصدر: إنترفاكس

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